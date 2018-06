Roma, ecco Pastore: entusiasmo dei tifosi

Javier Pastore https://t.co/yW99ABCVRF — AS Roma (@OfficialASRoma) 25 giugno 2018

Intorno alle 18:05 Javier Pastore è sbarcato a Roma con un volo proveniente da Ibiza dove ha trascorso un periodo di vacanze. Ad attenderlo a Ciampino un nutrito numero di sostenitori giallorossi (almeno 200) che hanno mostrato grande entuasismo nei confronti dell'argentino intonando cori da stadio: il Flaco si è soffermato a più riprese per fare dei selfie con i suoi fan e per firmare autografi sulle magliette.



Domani mattina previste le visite mediche a Villa Stuart e in seguito la firma con i capitolini (quadriennale da 4 milioni di euro a stagione). Al Psg dovrebbero andare complessivamente 18 milioni di euro più 6 di bonus. L'ex Palermo avrà il compito di non far rimpiangere Radja Nainggolan, passato all'Inter.