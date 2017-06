Roma e Lazio, ecco la svolta: via le barriere dall'Olimpico

Dopo quasi due anni di dure proteste e contestazioni dei tifosi di Roma e Lazio, lo stadio Olimpico potrebbe presto tornare quello di un tempo, prima che nelle curve apparissero le barriere volute dal prefetto Gabrielli per contenere gli scontri.

Martedì prossimo i massimi dirigenti dei due club della Capitale (Baldissoni per la Roma e Lotito per la Lazio) saranno ricevuti in Viminale dai ministri Minniti e Lotti per trovare una soluzione alle barriere nelle curve e tutto fa pensare che si opterà per la rimozione delle stesse. Il nuovo ministro dello Sport del Governo Gentiloni ha infatti preso a cuore da subito questo problema che ha svuotato l’Olimpico e sta lavorando per cercare di risolverlo.

La soluzione entrerà in vigore sicuramente da questo campionato, molto probabilmente già in questo mese di febbraio (forse già in occasione del probabile doppio derby in semifinale di Coppa Italia), ma chiaramente in curva il comportamento dei tifosi dovrà essere irreprensibile, altrimenti le barriere saranno ripristinate.

Il ministro Luca Lotti, appassionato di calcio ed empolese come Spalletti, fa così felici i tifosi, che potranno tornare allo stadio dopo averlo abbandonato in segno di protesta. Per sensibilizzare le due tifoserie sono previsti gli appelli dei capitani delle due squadre: Totti ha già dato la propria disponibilità direttamente a Lotti.

Malagò: "Se è stata trovata una soluzione sono felice"

"Conosco la questione, questa sera andrò dal ministro Lotti. Dal primo giorno ho sempre fatto il tifo per la rimozione, anche sapendo che non era nostra competenza perchè noi siamo solo i proprietari dello stadio. Se si è trovata una soluzione con chi ha la responsabilità dell'ordine pubblico non posso che essere felice". Così il presidente del Coni, Giovanni Malagò, sul tema legato alla rimozione della barriere allo stadio Olimpico.

"Mi sembra che le tifoserie di Roma e Lazio abbiano dimostrato maturità. Spero tutto vada a buon fine" ha aggiunto Malagò a margine della presentazione presso il Miur del nuovo Liceo scientifico ad indirizzo sportivo e internazionale di Amatrice, prima di soffermarsi anche sull'eventualità di giocare in notturna i derby di Coppa Italia nel caso in cui la Roma dovesse superare il Cesena nei quarti: "Normalmente la Coppa Italia ha un contratto con la Rai per giocare la sera, di conseguenza quindi o c'è una deroga a quel contratto oppure bisognerà dare un'autorizzazione a giocare la sera".