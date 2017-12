Roma, Dzeko: "Spalletti bravo ma spero Di Francesco lo batta"

Immagine per immagine, Edin Dzeko commenta il 2017 della Roma al canale tematico giallorosso: si parte dai flash della seconda parte della scorsa stagione: "Ricordo la mia prima tripletta in Europa, contro il Villarreal, una squadra forte. Bella anche la vittoria a San Siro contro l'Inter, Nainggolan ha fatto due grandi reti: per noi è importante, così come per la società visto che gli hanno rinnovato il contratto". Inevitabile tornare alla sconfitta nel derby di coppa Italia: "In quel periodo avevamo Inter, Lazio, Napoli e Lione in dieci giorni: nella ripresa abbiamo preso tre gol anche perché eravamo stanchi".



Così l'attaccante bosniaco sull'uscita dall'Europa League: "Prendere tre gol nel secondo tempo, come è successo nell'andata contro il Lione, è troppo per una squadra come la nostra". Poi ci sono vittoria contro la Juve ("Ero in tribuna, ma forse è stato anche meglio... abbiamo fatto il record di punti ma i bianconeri erano molto forti") e l'addio di Totti: "Troppe emozioni, contento di aver giocato due stagioni con lui: sarebbe stato bello arrivare qualche anno prima. Il mio ritiro? Non voglio ancora pensarci".



Switch di allenatori, Dzeko ne parla così: "Primi mesi difficili con Spalletti ma è un grande allenatore, anche grazie a lui sono diventato capocannoniere. Di Francesco è un grande, siamo tutti contenti che sia arrivato: speriamo batta il record di punti di Spalletti e porti un trofeo". Sul passaggio del turno in Champions: "Primo posto meritato, ora lo Shakhtar: squadra fortissima, abbiamo il vantaggio di giocare la seconda in casa". E poi la rivincita sulla Lazio: "Finalmente ho vissuto il derby con lo stadio pieno, il nostro è un gruppo di giocatori straordinari. E per il 2018 spero sia più bello del 2017".