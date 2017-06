Roma, Dzeko-Salah coppia d'oro: meglio di Messi-Suarez

Se la Roma è il migliore attacco della serie A, gran parte del merito va a Edin Dzeko e Mohamed Salah. Il bosniaco ritrovato e la freccia egiziana, assieme, mettono insieme la bellezza di 18 reti sulle 29 segnate dai giallorossi nelle prime 12 giornate del campionato italiano. In serie A Dzeko, a quota 10 e capocannoniere in compagnia dell'interista Icardi, e Salah (8 gol) fanno meglio di Immobile-Keita (18 reti in due), Icardi-Perisic (13) e Belotti-Ljajic (13).



Allargando lo sguardo all'Europa, la coppia romanista batte anche mostri sacri come il duo blaugrana Messi-Suarez, fermi a quota 16 così come le altre coppie top Cavani-Lucas del Psg e Diego Costa-Hazard del Chelsea. Ecco perché Spalletti guarda con un po' di preoccupazione alla coppa d'Africa che a gennaio gli toglierà Salah per qualche settimana: le alternative in casa - da El Shaarawy a Iturbe passando per Perotti (e che peccato per Florenzi) - non mancano ma l'egiziano al momento è un intoccabile.