Roma, Dzeko: "Qui sto bene. In futuro spero di tornare al Wolfsburg"

"Ho 31 anni, ma solo sulla carta. Non mi sono mai sentito meglio. Ho altri 3 anni di contratto con la Roma, sto bene in giallorosso e ho belle sensazioni sul mio futuro". Edin Dzeko, a Wolfsburg per le celebrazioni dei 20 anni consecutivi del club in Bundesliga, conferma alla stampa locale di sentirsi davvero in forma dopo una stagione da protagonista nella Capitale con i 29 gol in campionato che gli sono valsi il titolo dei capocannoniere.



Il bomber vorrebbe indossare ancora la maglia dei Lupi: "Spero di tornare nuovamente a Wolfsburg, ovviamente da giocatore. Devo al Wolfsburg tutta la mia carriera, senza l'esperienza fatta qui non avrei mai giocato nel Manchester City e nella Roma". Intanto la punta giocherà oggi un'amichevole tra le leggende della squadra verde-bianca in attesa di capire se tra qualche anno si concretizzerà il ritorno in Germania...