Roma, Dzeko può restare: il Chelsea prende solo Emerson

Tanto rumore per nulla. Edin Dzeko resterà lì dove ha giocato nelle ultime due stagioni e mezza: a Roma. La trattativa con il Chelsea è ormai definitivamente tramontata, innanzitutto per il mancato accordo tra il bosniaco e il club londinese, in secondo luogo per le complicazioni sorte negli ultimi giorni per la stessa Roma.



Com'è noto, Dzeko e il Chelsea non sono riusciti a trovare un punto di incontro: il club ha prima proposto un contratto da 8 milioni fino al 2019, mentre il giocatore ne avrebbe preferito uno a cifre più basse (6,5-7 milioni) fino al 2020; a Londra hanno poi pensato di allungare la durata dell'accordo, ma alle stesse cifre che il centravanti percepisce in Italia, circa 4,5-5 milioni, e Dzeko ha rilanciato chiedendo di nuovo un contratto più lungo, fino al 2021.



L'infortunio di Schick e la difficoltà di trovare il sostituto di Dzeko in caso di addio hanno frenato anche la Roma nelle ultime ore, così il club dovrebbe chiudere separatamente la sola cessione di Emerson al Chelsea, perdendo così un giocatore meno determinante, considerando il poco spazio avuto in questa stagione, dal punto di vista tecnico. Conte, dal canto suo, avrebbe fatto un tentativo con l'Arsenal per prendere Olivier Giroud, chiuso dall'arrivo di Aubameyang.