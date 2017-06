Roma, Dzeko multato per la reazione contro Spalletti

Se la caverà con una semplice multa Edin Dzeko. Il bosniaco verrà punito dalla Roma per la sua reazione pubblica contro Luciano Spalletti al momento della sostituzione a Pescara: dopo averlo platealmente mandato a quel paese, almeno con i gesti, l'attaccante si è infuriato rivolgendo all'allenatore una domanda retorica. "Fai ancora il furbo, eh?". Il giocatore ha poi lasciato il campo senza passare dalla panchina e il tecnico l'ha seguito con lo sguardo, sorpreso dal suo atteggiamento.



"Ho un solo centravanti e mi serve per le prossime partite". Spalletti ha spiegato così la scelta di sostituire l'attaccante, furioso per il cambio perché in lotta per la classifica marcatori e in quel momento non aveva ancora segnato. Il club sceglie dunque la linea morbida, forse proprio perché Dzeko, contro la Lazio, servirà alla Roma, in lotta per il secondo posto. La Juve scelse una politica diversa con Bonucci che fu escluso dalla gara d'andata degli ottavi di Champions contro il Porto dopo la sfuriata contro Allegri durante la sfida col Palermo.