Roma, Dzeko: "Lo scudetto è la priorità"

"Il mio obiettivo è migliorarmi sempre e aiutare la mia squadra: quest'anno dobbiamo fare bene in Champions League e abbiamo sempre come obiettivo vincere il campionato". Edin Dzeko ambisce a una stagione ricca di soddisfazioni con la maglia della Roma.



L'attaccante bosniaco, intervistato dal portarle internet GoalNation.com, è reduce da quella che probabilmente è stata la sua migliore annata in carriera. "È stata una delle mie migliori stagioni, ho segnato tanti gol e ho giocato bene - ammette -. Dopo un primo anno difficile, il secondo è stato molto migliore. Sono molto grato ai miei compagni di squadra e al personale tecnico della Roma: senza di loro nulla sarebbe stato possibile".



"Le prime stagioni sono sempre difficili, lo è stato anche nel Manchester City. Forse ho solo bisogno di un po' di tempo per abituarmi ai nuovi avversari, ai miei nuovi compagni di squadra e al nuovo campionato: tutto è diverso - aggiunge Dzeko -. Il campionato italiano è il migliore al mondo dal punto di vista tattico. Mi sono adattato e le cose sono andate meglio. Il gol è fondamentale, e anche adesso avverto la pressione, nonostante abbia fatto bene nell'ultima stagione. Ora sta per iniziare la terza e so che dovrò fare ancora di più".