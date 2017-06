Roma, Dzeko: "La Juve ha speso 150 milioni, noi no"

Edin Dzeko alza bandiera bianca: lo fa dal ritiro della nazionale bosniaca parlando non di un Mondiale difficile da raggiungere, ma di uno scudetto che resta un sogno impossibile: "Difficile competere con la Juventus: loro hanno investito 150 milioni in nuovi giocatori, noi purtroppo no - ha detto a klix.ba - La Roma sta ottenendo risultati positivi, dobbiamo restare concentrati e pensare partita per partita, cercando di vincerle tutte. Poi faremo i conti. L’importante è tornare a giocare la Champions League, siamo secondi ora e l’obiettivo minimo è restare così".



L'attaccante ha parlato anche dei suoi 31 gol stagionali: "Tutto quello che ho fatto finora non è casuale, ma è frutto del lavoro, so quello che posso dare e l’ho sempre saputo, visto quanto ho fatto in carriera. Mi dispiace essere uscito dall’Europa League, quando un obiettivo sfuma è sempre una delusione, ma la stagione non è certo finita qui".