Roma, Dzeko insultato da un gruppo di tifosi

Ci si è messa anche la Var a fermare Edin Dzeko e del resto era in fuorigioco quando aveva finalmente ritrovato il gol, contro il Sassuolo. La Roma paga la crisi del suo centravanti che dall'1 ottobre, giorno della doppietta al Milan, ha segnato una sola volta, alla Spal: una rete nelle ultime 12 partite di campionato. Per uno che lo scorso anno ha vinto la classifica dei cannonieri è ben poca cosa.



Facile che in una situazione così i nervi saltino: un gruppetto di tifosi della Monte Mario ha insultato Dzeko alla fine della partita, mentre il giocatore stava imboccando il tunnel degli spogliatoi. Secondo quanto riporta il Messaggero, il giocatore avrebbe voluto replicare alle parolacce volate dalla tribuna, ma un dipendente del club l'avrebbe fermato. Come ha detto Di Francesco, il gol sarà la migliore medicina per la rinascita.