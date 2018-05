Roma, Dzeko: "Ho due anni di contratto ma vedremo quello che succederà"

Edin Dzeko spaventa i tifosi della Roma. Intervistato da Face Tv l'attaccante mette in dubbio, almao in parte, la sua permanenza nella Capitale: "Ora giocherò due partite con la nazionale bosniaca e successivamente vedremo quello che succederà. Ho altri due anni di contratto, quindi bisogna chiedere anche alla Roma".



Un messaggio per la società che di fatto aveva avviato una trattativa per la sua cessione: "Dopo essere stato al Manchester City, non ero pronto a trasferirmi al Chelsea, così ho deciso di restare. È stato un periodo molto complicato dove come sempre sono state tirate in ballo tante cose false. Tante cose mi sono passate per la testa, non ero sicuro di niente in quel frangente".



Con la squadra di Di Francesco la punta è arrivata a un passo dall'appuntamento conclusivo in Champions: "Contro il Barcellona siamo stati super, in semifinale contro il Liverpool non ci siamo qualificati per via della partita di andata giocata ad Anfield. Non siamo forse ancora consapevoli dell'occasione che abbiamo perso: segnare 6 goal in una semifinale e non riuscire ad andare in finale".



Infine un retroscena di mercato: "Quando giocavo con la maglia dello Željezničar il mio sogno era quello di giocare nel Milan. Dopo aver vinto il titolo con il Wolfsburg sono stato molto vicino ai rossoneri, la squadra tedesca non mi ha voluto lasciare andare. Ma per fortuna la mia carriera è comunque andata bene e in questo momento sono molto contento a Roma".