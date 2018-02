Roma, Dzeko: "Felice di essere rimasto, questa è casa mia"

Edin Dzeko torna a parlare dopo il mancato approdo al Chelsea. Lo fa al sito bosniaco Klix.ba: "È vero che ci sono state delle trattative e questo è tutto quello che posso dire su questo argomento. Ci sono state tante speculazioni, falsità e anche un po’ di affermazioni ridicole. Sono davvero lusingato dell’interesse del Chelsea, è un club che apprezzo e rispetto molto".



"Tuttavia - prosegue l'attaccante - durante le ultime settimane sono state raccontate tante storie su una mia partenza da Roma, ma io sono ancora qui. Alla fine io sono felice di rimanere a Roma, perché Roma è diventata la mia casa ed è una parte indelebile della mia vita. Fin dal primo giorno sono stato accettato a Roma in un modo irreale e non posso mai dimenticarlo, a questa città sono legato da alcuni dei momenti più felici della mia vita. Per la prima volta qui ho sentito la felicità della paternità da quando è nata la mia piccola Una e anche mio figlio Dani è nato a Roma. Questa città ora fa parte della mia vita e lo sarà sempre”.



I tifosi della Lupa si aspettano ora che Dzeko risollevi la squadra di Di Francesco: "Non vinciamo da tanto e questo è davvero frustrante per noi. Lavoriamo durante per tornare presto a vincere. È difficile, ma abbiamo le qualità e sono fiducioso che sia solo questione di uscire da questa serie negativa e ritrovare il ritmo vincente".