Roma, Dzeko è il nuovo capocannoniere della serie A

Dries Mertens ci ha provato fino all'ultimo ma la doppietta contro la Sampdoria non è bastata: Edin Dzeko - con il gol di "pancia" contro il Genoa - è il nuovo capocannoniere della serie A con 29 gol in 37 partite, uno in più del belga del Napoli. Una festa in tono minore visto che l'Olimpico era concentrato sull'addio di Francesco Totti che tra l'altro era stato l'ultimo giocatore giallorosso a vincere la classifica dei bomber del campionato italiano (26 nel 2006/07). Per il bosniaco stagione da record: nel 2006/07 al Wolfsburg - quando fu il miglior marcatore della Bundesliga con 26 gol - era arrivato a 32 reti totali: una bella rivincita dopo le critiche dello scorso anno.



Dzeko è il settimo giocatore della Roma a conquistare il trono dei bomber: prima di lui - oltre al già citato Totti - Rodolfo Volk, Guaita, Dino Da Costa, Pedro Manfredini, Roberto Pruzzo. Sono nove le volte in un calciatore giallorosso vince questa classifica, a guidare questo primato il Milan (18 vincitori) davanti a Inter e Juve (13 vincitori).



Infine, il gol al Genoa ha permesso a Dzeko di battere Gonzalo Higuain come reti stagionali di un giocatore di una squadra italiana: 39 (29 in serie A, 8 in Europa League e 2 in Coppa Italia), il Pipita l'anno scorso si era fermato a 38 (e quest'anno, nonostante manchi la finale di Champions, è fermo a 32).