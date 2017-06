Roma, doppio infortunio: Bruno Peres e Perotti out per 2 settimane

Doppia tegola in casa Roma. Bruno Peres è stato sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato, come riferisce il sito ufficiale giallorosso, una lesione di primo grado del muscolo pettineo, nella loggia degli adduttori di destra. L'esterno dovrà stare fuori per due settimane.



Anche Diego Perotti ha effettato controlli strumentali dai quali è emersa una lesione mio-fasciale di primo grado del muscolo bicipite femorale di destra. Spalletti non potrà contare sull'argentino per 15 giorni.