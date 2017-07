Roma, difesa tutta nuova e in emergenza: Nastasic ultima idea

Senza Karsdorp - che tuttavia tra un mese sarà pronto -, Florenzi - che a settembre dovrebbe riprendere confidenza col campo - ed Emerson Palmieri - per lui tempi più lunghi con rientro in pieno autunno - la Roma fa i conti con una difesa a scartamento ridotto. Al momento, oltre a Bruno Peres, ci sono Moreno - che si aggregherà nella tournée degli Stati Uniti - Fazio, Juan Jesus e Manolas, oltre a Castan e Gyomber sui quali Monchi è stato chiaro: "Si stanno allenando con noi in attesa di prendere decisioni che spettano innanzitutto a loro".



Dunque, visto che Mario Rui sta per sottoporsi alle visite mediche col Napoli e che Rüdiger è passato ufficialmente al Chelsea, la Roma va alla caccia di un centrale di difesa e di un esterno sinistro in attesa del ritorno di Palmieri. Nell'agenda di Monchi molti i nomi, soprattutto quello del serbo ex Fiorentina Nastasic anche se è prematuro sbilanciarsi sui nomi che il diesse spagnolo in tandem con Di Francesco, sta cercando di indentificare per costruire la nuova, ennesima difesa giallorossa. Senza dimenticare che, difesa a parte, manca ancora all'appello il prezioso attaccante esterno richiesto con insistenza da Di Francesco.

Marco Cherubini