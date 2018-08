Roma, Di Francesco: "Voglio una grande risposta. Ci fanno già i processi..."

Per la Roma, a tre giorni dal pirotenico pareggio contro l'Atalanta, è già tempo di tornare in campo: domani sera i giallorossi saranno impegnati a San Siro con il Milan. Alla viglia della sfida con i rossoneri Eusebio Di Francesco torna sul 3-3 con i bergamaschi: "Abbiamo anche rischiato di vincere alla fine, è un punto guadagnato. Dobbiamo assolutamente imparare dai tanti errori commessi, soprattutto del primo tempo. Abbiamo corso male, con poca qualità".



"Siamo solo alla seconda giornata - prosegue l'allenatore capitolino - e già ci sono dei processi alla stagione. Bisogna essere equilibrati, io in primis. Il pugno che ho dato durante la partita è stato un errore e ne pago le conseguenze ma mi servirà da lezione e non accadrà più. Ero nervoso perché non riuscivamo a esprimere le nostre potenzialità".



Si passa poi alla gara del Meazza: "Quale titolo vorrei leggere dopo la partita? 'Una grande prestazione, una grande risposta della Roma'. Se schiererò la difesa a 4? Il sistema di gioco va a farsi friggere quando i giocatori non mettono determinazione, concentrazione, attenzione e massima applicazione nel giocare insieme di squadra. Ogni numero diventa relativo senza queste caratteristiche. Non dirò niente sul modulo anche se potrei cambiarlo (con il passaggio al 4-2-3-1 ndr). Dobbiamo perdere meno duelli possibili, al di là dei sistemi di gioco".



Qualche indicazione sull'undici titolare: "Karsdorp e Nzonzi forse non hanno i 90' nelle gambe ma potrebbero partire dall'inizio. Schick è forte e può essere importante subito ma anche a partita in corso. Manolas, Fazio e Kolarov in ritardo di condizione dopo il Mondiale? Sono giocatori importanti e hanno bisogno di minuti. Sarei preoccupato se la forma fosse già al massimo".



Infine, sulla partenza di Strootman: "Aveva desiderio di cambiare, di una nuova esperienza. Finché è rimasto qui, ha giocato fino all'ultimo, come accaduto con Dzeko a gennaio. Quando un giocatore chiede di cambiare io non trattengo nessuno perché è fondamentale avere voglia di rimanere".