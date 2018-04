Roma, Di Francesco: "Vogliamo sognare, Nainggolan gioca al 50%"

"Vogliamo continuare a sognare". Eusebio Di Francesco la presenta così Barcellona-Roma, andata dei quarti di Champions. Una missione impossibile sulla carta, ancor più della già difficilissima qualificazione centrata nella fase a gironi contro Chelsea e Atletico Madrid. Ecco le parole del tecnico giallorosso alla vigilia.



"Siamo qui con grandissima umiltà, contro una squadra abituata a fare queste partite. Vogliamo fare qualcosa di straordinario, abbiamo un atteggiamento positivo: non dobbiamo snaturarci ma avere ancora più attenzione contro una squadra che ha grande qualità. Dobbiamo dare al Barcellona meno chance possibili, dobbiamo tenerli lontani dalla nostra area. "



"Nainggolan per noi è molto importante, ad oggi c'è il 50% di possibilità che giochi. Nessuno è sicuro di poter giocare, ho voluto mettere tutti sull'attenti perché tutti possano pensare di essere protagonisti. Serve un atteggiamento positivo e propositivo contro una squadra che concede sempre pochissimo. Guardiamo avanti con ottimismo e spensieratezza".



"Il Barcellona ci porterà naturalmente ad abbassarci, ma la nostra forza dovrà essere nel permetterglielo il meno possibile. Non mi piace la spensieratezza del 'come va va', vogliamo essere competitivi. Se siamo arrivati fino a questo punto, vuol dire che qualcosa l’abbiamo dimostrato. Il Barcellona ha un’altra mentalità, noi dobbiamo crescere ancora tanto".