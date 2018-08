Roma, Di Francesco: "Vogliamo partire benissimo con il Torino"

Eusebio Di Francesco annuncia le assenze di Nzonzi ("Non è ancora in condizione, prevedibile") e Perotti ("ha avuto un problema alla caviglia nell'allenamento di ieri") e parla così della trasferta di Torino: "Vogliamo partire benissimo anche se sappiamo che ci aspetta una partita insidiosa. Sarà un confronto molto difficile. Non svelerò la formazione, e se ho ancora qualche dubbio è un bene. Meno male che sono in difficoltà nelle scelte, vuol dire che abbiamo messo dentro tanti giocatori. A me piace preparare le partite avendo qualche dubbio, non mi piace avere tante certezze".



sarà in porta: "ma ha dimostrato di avere qualità importanti al Mondiale, domani sarà titolare", è l'aggancio per parlare di calciomercato: "Rosa più forte rispetto allo scorso anno? Lo vedremo col tempo, parlarne adesso sarebbe inopportuno. Sono andati via giocatori importanti, magari è, ma. La rosa poi potrebbe essere ulteriormente sfoltita visto che abbiamo davvero tanti giocatori" (Gonalons è a un passo dal Siviglia).Il tecnico dellapoi lancia una stoccata ad: "Sono state accostate a Modric e Milinkovic-Savic? Anche noi avevamo parlato di Messi, mi pare... . Comunque tutte le nostre rivali si sono rinforzate, dovrem stare attenti". Infine, sulla tragedia di Genova: "Giusto rinviare Milan-Genoa e Sampdoria-Fiorentina così come giocare le altre partite:ma probabilmente si sarebbe comunque andati al mare, al cinema, a teatro... cerchiamo di ripartire anche con il calcio. Io intanto mi stringo ai parenti delle vittime".