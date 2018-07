Roma, Di Francesco: "Vogliamo lottare per lo scudetto. Nainggolan? Scelta condivisa"

"Vogliamo esserci anche noi per lo scudetto, vogliamo essere ancora più protagonisti e infastidire chi ci ha preceduto in classifica. Nella Juventus c’è un lavoro di squadra. Un po’ quello che predico io alla Roma: bisogna badare al noi più che all’io". A pochi giorni dal raduno a Trigoria (l'8 luglio) Eusebio Di Francesco, in un'intervista al Centro, prova ad alzare l'asticella della sua squadra.



Il mercato dei capitolini è stato scoppiettante con ben 9 acquisti: "Non è ancora terminato, anche se va detto che il nostro ds Monchi si è portato avanti con il lavoro. Si è mosso con velocità. Forse, occorrerà sfoltire la rosa, stiamo facendo delle valutazioni e altre ne faremo durante il ritiro per prendere altre decisioni".



Chi ha già lasciato Trigoria per andare all'Inter è Nainggolan: "È stata fatta una scelta condivisa. Con Radja ho un ottimo rapporto, ci siamo sentiti anche di recente. Gli faccio i migliori auguri a livello personale".



Javier Pastore avrà il compito di far dimenticare il belga: "È uno dei pochi nuovi con cui ho parlato e mi ha regalato sensazioni positive. Viene per fare la mezzala, ma la sua duttilità è importante anche per apportare varianti tattiche alla squadra. Ha delle caratteristiche che prima non c’erano nel nostro organico. Qualità e fantasia destinate ad accrescere la nostra forza penetrativa, specialmente contro quelle squadre che si chiudono".



In chiusura, sul Mondiale: "Chi mi ha impressionato di più? Forsberg della Svezia, Milenkovic della Croazia e Willian del Brasile".