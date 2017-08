Roma, Di Francesco: "Vittoria sporca, questi ragazzi hanno carattere"

Eusebio Di Francesco parla di vittoria "sporca" descrivendo l'1-0 contro l'Atalanta: "Avevo chiesto una prova di carattere ai ragazzi e hanno risposto pur su un campo in cui nell’ultima stagione hanno vinto in pochissimi - le parole a Premium Sport -. Dobbiamo migliorare nel palleggio, specialmente quando siamo in vantaggio, ma ho visto nella squadra il desiderio di sacrificarsi, di aiutarsi tra di loro e questo per un allenatore è comunque un bel segnale. Col tempo troveremo la condizione".



Il tecnico della Roma spiega così l'episodio del seggiolino rotto: "Mi sono arrabbiato perché abbiamo gestito male gli ultimi palloni, concedendo agli avversari la possibilità di pareggiare. E una grande squadra certi errori non li deve commettere". Sugli aspetti da migliorare nel gioco: "Possiamo fare molto meglio, soprattutto dal punto di vista tecnico, ma sono sereno perché oggi siamo stati più bravi a difendere che attaccare. Da domani cercheremo di essere anche bravi ad attaccare".



Infine, le note più positive: "Abbiamo lavorato tanto sull’orientamento dei difensori centrali e oggi qualche frutto, nella prova di Manolas e Juan Jesus, si è visto. Ma quello che più mi è piaciuto è la voglia di soffrire: è esattamente quello che può far fare il salto di qualità a questa squadra".