Roma, Di Francesco: "Vittoria meritata, tre punti importantissimi"

Senza voce, stanco, ma felice Eusebio Di Francesco quando si presenta ai microfoni di Premium Sport dopo la sudatissima vittoria per 1-0 maturata all'ultimo minuto contro il Cagliari: "Potevamo segnare anche prima - ha detto il tecnico - abbiamo meritato la vittoria, per noi sono tre punti importantissimi. Fatica a fare gol? Dal punto di vista difensivo concediamo pochissimo agli avversari, forse a volte siamo poco cattivi, poco cinici, ma la squadra crea tanto. Io non sono d'accordo con chi dice che siamo in difficoltà, nelle ultime gare stiamo creando tantissimo, poi a volte manca il gol, ma io non ho la bacchetta magica".

"Dzeko-Schick coppia in difficoltà? Noi giochiamo con tre attaccanti, non con due. Schick non è ancora nella forma migliore, ma deve giocare per affinare determinati meccanismi. Oggi si sono mossi bene, ma vorrei uscire da questo discorso perché non si devono sposare, devono solo giocare insieme".

"Nel primo tempo la squadra non mi è piaciuta ha continuato Di Francesco - ma è anche merito del Cagliari che ci ha messo in grossa difficoltà. Nella rirpesa invece abbiamo accelerato e creato di più, alla fine comunque abbiamo fatto una ventina di tiri e una trentina di cross. Magari siamo stati meno brillanti del solito, ma abbiamo ottenuto quello che dovevamo ottenere".

"Nainggolan? La cosa che davvero non mi piace è che sembra che tutti stiano già pensando alla Juve, ma prima avevamo due partite. Schierandolo in campo anche da diffidato ho voluto mandare un messaggio alla squadra. Perotti al secondo errore? Di solito è un cecchino infallibile, ma chi non li batte non li può sbagliare: per me è uno dei migliori rigoristi del campionato".