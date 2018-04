Roma, Di Francesco: "Vicini a Sean Cox, il ritorno sia una festa"

Dopo la batosta di Liverpool che ne ha con ogni probabilità compromesso il cammino verso la finale di Kiev, la Roma torna in campo in Serie A contro il Chievo per conquistare la qualificazione alla prossima Champions League, ma prima di parlare della partita Eusebio Di Francesco ha voluto dedicare un pensiero al tifoso dei Reds in fin di vita dopo gli scontri fuori da Anfield: "Volevo tornare sugli episodi di Liverpool - ha detto il tecnico in conferenza stampa - personalmente condanno ogni forma di violenza. Io e il mio staff siamo molto vicini a Sean e alla sua famiglia. Mi auguro che il ritorno, che deve essere un orgoglio, sia una vera festa di sport. È l’appello che faccio alla tifoseria”.

Nonostante l'avversario sia il Chievo, la gara di Liverpool resta l'argomento principale: "Analizzandola, abbiamo fatto molto bene i primi 25 minuti, ma al primo contropiede preso da Mané ci siamo abbassati andando in difficoltà. Siamo stati poco determinati in alcuni momenti. Il Liverpool ci è stato superiore fisicamente. Per competere a certi livelli dobbiamo riportare i nostri livelli di corsa e cattiveria agonistica alla gara col Barcellona. Siamo un po’ smarriti e un po’ impauriti, cosa che non deve accadere perché siamo in una semifinale di Champions League e dobbiamo essere più spigliati e coraggiosi, anche nel fare determinati duelli".

"Quando siamo passati al 4-3-3 - ha aggiunto il tecnico - c’è stata una comunicazione errata di Gonalons che aveva capito una cosa diversa, ma io avevo chiesto il 4-3-3. La colpa di tutto comunque è mia, ma chi non crede alla rimonta può stare a casa. Se penso che qualcuno non ci crede mi arrabbio. Dobbiamo portare avanti con forza quello che abbiamo fatto, io ci credo e spero lo faccia tutto l’ambiente”.

Poi si passa finalmente al Chievo: "Dovremo affrontare la partita come se fosse la semifinale con il Liverpool - ha detto Di Francesco - In questo punto della stagione il margine di errore si è assotigliato. Il Chievo è una squadra esperta, dovremo essere bravi a far gol il prima possibile, chiaramente senza subirne. E dovremo essere determinati sotto porta. Formazione? Abbiamo fuori Perotti e Strootman per questa gara, Schick è pronto per giocare nel 4-3-3, poi valuterò se giocherà. È diverso dalla classica ala, un po’ come a Ferrara con Pellegrini e Nainggolan che si sono alternati. Ci vuole più sacrificio da parte sua in fase difensiva, ora però ha condizione sia fisica che mentale ottimale e potrebbe essere della partita".