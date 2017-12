Roma, Di Francesco: "Vicini a De Rossi, non sbagliamo contro la Spal"

"Dopo il pari col Genoa ho detto ai ragazzi che non si può più sbagliare, sia negli atteggiamenti sia nel preparare le gare perché davanti vanno veramente forte. Non ci possiamo permettere passi falsi". Eusebio Di Francesco mette in guardia la Roma alla vigilia del match contro la Spal ed affronta anche l'argomento De Rossi: "Come prima cosa gli ho restituito uno schiaffetto come quello che ha dato a Lapadula... scherzi a parte, ha sbagliato e pagherà ma è un vero romanista e la gente deve stargli accanto".



Per il tecnico giallorosso è necessario ritrovare subito la vittoria per restare in corsa per il titolo: "Abbiamo rispetto per la Spal, verrà all'Olimpico a giocarsi la partita e sarà un avversario da prendere con le molle perché se entriamo in campo con la mentalità sbagliata può farci male". Qualche anticipazione sulla formazione: "Schick o Under partiranno dal primo minuto, Perotti credo sarà in panchina. Nainggolan non convocato per un affaticamento muscolare, meglio che riposi. Emerson non è ancora al 100%".



Nessuna paura di fare un pronostico in vista di Napoli-Juventus ("Spero finisca con un pari") e infine commento all'intervista di Totti: "Mi è piaciuto quando ha parlato da padre: educazione e rispetto al primo posto per il figlio Cristian, senza pensare a un potenziale campione futuro".