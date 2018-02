Roma, Di Francesco: "Under? Dovrebbero chiedere scusa anche a me"

Eusebio Di Francesco si gode la vittoria della Roma sul Benevento e il ritorno al quarto posto. Ecco le sue dichiarazioni a Premium Sport.



"Siamo partiti un po’ lenti, con un atteggiamento poco aggressivo, però la squadra, come sempre, ha creato tanto in zona offensiva. Anche se, più che essere contento dei cinque gol fatti, sono infastidito da dai due presi. Ma mi tengo di buono la vittoria: questo deve essere un punto di partenza per tornare a giocare come sappiamo fare bene. Poteva essere una partita rischiosa, ma siamo stati sempre tranquilli, anche durante il periodo in svantaggio: ho visto una squadra con più mentalità rispetto al passato, più compatta".



"Nel primo tempo non mi è piaciuta la lentezza della manovra, facevamo due-tre tocchi in più, nella ripresa abbiamo velocizzato il gioco sia in ampiezza che in verticale. Ma ho visto una squadra differente dopo la fine del mercato, ho visto nettamente una squadra più vogliosa"



"Psicologicamente aver trovato il gol è stato importante per Dzeko e per Defrel. Dzeko vive per il gol, dopo aver segnato ha aiutato i compagni a sviluppare la manovra. Under? A volte ci sono giocate individuali, altre di squadra: è stato bravo lui a concretizzare al meglio quello che gli capita tra i piedi. Scuse a Monchi? Allora dovrebbero chiedere scusa anche a me: in Italia non siamo bravi ad aspettare i giovani. Lo dico con rabbia: a me piace lavorare coi giovani, ma so che c'è un percorso di crescita. Prima dicevano che non poteva giocare neppure in Primavera, oggi è diventato bravo. Può diventare un leader, io voglio giocatori che si prendano responsabilità in campo".