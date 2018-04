Roma, Di Francesco: "Un derby che vale sei punti"

Eusebio Di Francesco ritrova il campionato e il derby dopo l'impresa in Champions League: "Una gara come quella con la Lazio si prepara da sola dal punto di vista motivazionale. Dovremo giocare con entusiasmo, con la consapevolezza di quello che abbiamo fatto, rimettendo in campo la stessa determinazione, cattiveria agonistica e desiderio di vincere visti col Barcellona perché il derby per me vale più di tre punti. Vale doppio perché in palio c'è un posto in Champions, di Liverpool parleremo più avanti".



Breve ritorno su martedì sera: "Sono molto sereno, vedremo più avanti se la gara col Barcellona può cambiare la storia di questa società. Ovviamente io credo sia stato un qualcosa di straordinario, inaspettato da parte di tutti. Questo risultato ci deve dare grande consapevolezza, deve dare seguito alla crescita della mentalità. Dobbiamo essere bravi a trattare tutte le partite allo stesso modo, questo ci farà diventare sempre più forti".



Il tecnico giallorosso conferma i forfait di Perotti e Defrel ma non vuole regalare vantaggi ai cugini: "Non voglio assolutamente parlare di formazione anche perché non credo che Inzaghi me la venga a dire... Schick? Giocherà o lui o Under. Abbiamo poi qualche dubbio su Manolas e Florenzi che hanno avuto un po' di febbre, valuteremo oggi. Con lo Shakhtar abbiamo sbagliato a mettere in campo qualche giocatore che era 'a metà', ora non possiamo più sbagliare".