Roma, Di Francesco: "Troppo brutti nel primo tempo, divento matto"

Eusebio Di Francesco si tiene stretto il punto conquistato dalla sua Roma, ma non può essere soddisfatto dopo il 3-3 contro l'Atalanta e il polso fasciato per un pugno dato alla panchina lo dimostra: "Loro hanno una condizione strepitosa - spiega -, andavano il doppio di noi sotto tutti i punti di vista. In questo momento siamo più diese.,Iio ne avrei cambiati 7-8 nel primo tempo. Eravamo troppo brutti per essere veri. Poi abbiamo avuto un'ottima reazione".



"Abbiamo perso di nuovo l'equilibrio. Siamo diventati una squadra lunga che voleva la vittoria, ma non si possono lo stesso regalare quelle occasioni... Io divento matto perché vorrei un po' più di attenzione in partita. Se guardate gli ultimi 10' sembrava uno scapoli-ammogliati, così si compromettono le partite. Ci è mancata una certa velocità di pensiero, i difensori accorciavamo ma nessuno poi ripartiva. Manolas ha subìto Zapata perché gli dava sempre l’appoggio facendogli fare la giocata, questo ci ha costretto sempre a rincorrere e non a correre avanti come piace a noi".



"A Pastore avevo chiesto più qualità e lui me l’ha data, ma nel primo tempo è sparito dopo il gol. Non è riuscito a dare una mano anche fisicamente, eravamo molli e quindi la difesa andava in difficoltà perché anche a centrocampo e attacco non accorciavamo con cattiveria. E’ normale che quando viene tra le linee diventa determinante, è quello che voglio. Io non sono fissato sul modulo, voglio mettere i giocatori nella posizione più giusta, da esterno ha fatto quel gol che magari da trequartista non avrebbe fatto. Può fare la mezzala, il play. Quando uno sa giocare a calcio l’importante è metterlo in campo per fargli dettare certi ritmi. Sono contento di averlo, ma ci vuole anche cattiveria e intensità che nel primo tempo è venuta meno".