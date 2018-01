Roma, Di Francesco sul mercato: "Non mi aspettavo certe difficoltà"

"Al di là delle trattative di mercato in corso, ho totale libertà nella scelta della formazione. Emerson e Dzeko a disposizione e se riterrò necessario giocheranno": così Eusebio Di Francesco alla vigIlia dell'impegno con la Sampdoria in programma all'Olimpico.



Riguardo al possibile passaggio del bosniaco al Chelsea, poi, Di Francesco è chiaro: "Mi sono trovato davanti a una cosa che non mi sarei aspettato. Io però Dzeko lo ho ancora a disposizione e mi auguro resti fino a fine stagione: se poi succederà, sarebbe legato a vicende societarie che non dovrei spiegare io". De Rossi prova a recuperare, uno tra Perotti ed El Shaarawy dovrebbe giocare ma chi sull'altra fascia? "Nessuno tra Under, Defrel e Schick mi dà più garanzie in quel ruolo, forse Patrik".



Poi una battuta: "Ho chiesto Messi in caso di cessione di Dzeko ma mi hanno detto che non è possibile... è normale che se ci sono delle esigenze societarie, bisogna fare cassa. Non mi aspettavo queste difficoltà, ma ho scelto di allenare la Roma e affronterò queste problematiche. Anche perché, al momento, nessuno è partito". In entrata potrebbero esserci movimenti sui terzini: "A sinistra abbiamo più alternative, a destra abbiamo meno cambi. Stiamo valutando".



Infine, annuncia novità in vista delle prossime ferie dei giocatori: "A conti fatti la settimana di vacanza ha nuociuto, è stata gestita male: le cose cambieranno".