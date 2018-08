Roma, Di Francesco: "Pastore, mi aspetto di più"

Eusebio Di Francesco ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del posticipo della seconda giornata di Serie A contro l'Atalanta. L'allenatore della Roma si era soffermato anche sul caso legato a Kevin Strootman, confermando la possibilità che il centrocampista olandese potesse trasferirsi al Marsiglia entro il 31 agosto: "C'è questa trattativa in corso, oggi lo vedrò e valuteremo insieme il da farsi. Per me comunque è convocato". In realtà alla fine l'olandese non è rientrato nell'elenco: domani fa le visite col Marsiglia.



Di Francesco si è poi concentrato sui suoi avversari: "Non dobbiamo ripetere gli errori della scorsa stagione, ma non ha senso parlare di quella partita. L'Atalanta ha già fatto sette partite e hanno un ottimo allenatore, non sarà semplice". Un commento poi su Kluivert, Cristante e Pastore, possibili titolari: "Justin si sta adattando benissimo e so che è una pedina importante da sfruttare. Valuterò, ma è uno di quei giocatori che può partire titolare o entrare a partita in corso. Lo vedo come alternativa a Under per la fascia destra per ora. Da Pastore ci aspettiamo qualcosa in più di quello che ha fatto a Torino. Può svariare dietro le punte più che da mezzala, ma ha dribbling e assist che per ora abbiamo visto pochissimo. Dopo la continuità dovrà trovare serenità. Cristante ha una grande condizione fisica ed è un giocatore che ho voluto fortemente. Può ricoprire tutti i ruoli da mezz'ala e può darci molto anche fisicamente".