Roma, Di Francesco: "Strootman e Schick indisponibili. El Sha? Spero non accada più"

L'esame di laurea. È quello che attende la Roma domani sera all'Olimpico contro il Napoli. I giallorossi arrivano da cinque vittorie consecutive tra campionato e Champions e cercano conferme con la capolista.



Contro gli azzurri ci saranno assenze pesanti come annuncia Di Francesco alla viglia del match: "Strootman sarà valutato per il Chelsea, potrebbe essere recuperato per la Champions. Basta domande su Schick, non bisogna avere fretta. Si mette pressione al ragazzo che ha voluto forzare il rientro. Io lo metterò in campo quando sarà in grado, non per fare felici gli altri, solo per il suo bene. El Shaarawy? Ci sono state delle valutazioni sbagliate. Abbiamo un ottimo rapporto con la Nazionale, mi auguro che non accadà più (l'esterno è stato convocato in Nazionale per le due gare contro Macedonia e Albania ed è tornato infortunato), mi auguro maggiore attenzione per gli infortunati. Anche i giocatori devono avere più attenzione, è un peccato, inutile stare a polemizzare".



Non mancherà invece Edin Dzeko, pronto a confrontarsi con Mertens in una sfida nella sfida: "Sono due profili molto diversi. Mertens è diventato centravanti per esigenza e per la bravura dell'allenatore che lo ha fatto crescere. In passato non ci aveva mai giocato, è una punta atipica che non dà punti di riferimento, di movimento. Dzeko ha una grande presenza in area ma è bravo anche a muoversi tra le linee, ha tanta qualità. Volendo potrebbero anche giocare insieme, mi auguro però che in questo caso prevalga quello più alto”.



"Chi perderà sarà penalizzato soprattutto mentalmente. Certe partite sono importanti ma ne mancano ancora tante. Vincerà la squadra che farà meglio la fase difensiva, noi dobbiamo essere più bravi del Napoli in questo. Un successo domani darebbe l'input giusto per essere più convinti nel proprio percorso" prosegue il tecnico capitolino.



Elogi infine a Sarri e alla sua 'creatura': "Sta facendo un lavoro eccellente, in questi anni ha avuto una crescita esponenziale. È partito dal 4-4-2, adesso 4-3-3 con interpreti molto bravi. Il Napoli esteticamente è senza dubbio è più forte della Juve, la sua manovra corale è un'orchestra. Questo non è sinonimo di risultati, il bel gioco può pagare ma la Juve ha la mentalità vincente che può fare la differenza. Il Napoli può essere una delle favorire, ma la Juve è sempre la squadra da battere".