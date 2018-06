Roma, Di Francesco: "Stagione straordinaria ma vogliamo migliorare"

Eusebio Di Francesco fa il punto della situazione sul mercato a Roma Tv: "Con Monchi ci sentiamo costantemente. Sono arrivati dei calciatori e sono molto contento, ma è ovvio che il mercato ha delle dinamiche sempre particolari e per questo parlare oggi in maniera definitiva non è possibile. Stiamo cercando però di mettere su una squadra che sia competitiva sotto tutti i punti di vista".



Il tecnico della Roma spiega gli obiettivi del 2018/19: "L'auspicio per il prossimo anno è quello di una crescita generale in termini di convinzione e consapevolezza, senza sedersi su quello che è stato il passato. Il desiderio deve essere quello di migliorarsi giorno dopo giorno, e non riguarda solo i giocatori ma anche tutto la staff tecnico, compreso il sottoscritto".



Il prolungamento del contratto, siglato proprio ieri, rappresenta per l'allenatore "motivo di grande orgoglio e soddisfazione. Dare continuità al progetto tecnico è fondamentale per poter costruire ancora meglio sulle basi dell'anno scorso. Dal mio punto di vista c'è da migliorare ancora tanto perché sono convinto che questa squadra e questa società hanno il desiderio di crescere insieme a me, e il fatto di avere del tempo in più è fondamentale per poter migliorare degli aspetti che forse sono mancati nella passata stagione".



Una stagione che Di Francesco definisce "straordinaria sotto tanti punti di vista, anche se c'è sempre qualche piccolo rimpianto perché avevamo dimostrato di avere le potenzialità per poter andare anche in finale contro il Real Madrid. Nel complesso generale però è stata una Champions di altissimo livello. In campionato vogliamo ripartire sicuramente con l'ambizione di fare molto meglio di quello che abbiamo fatto l'anno precedente".