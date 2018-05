Roma, Di Francesco: "Sono convinto che Alisson rimarrà qui"

"Abbiamo raggiunto la Champions, non il terzo posto. Non sarà facile contro il Sassuolo: li conosco, saranno concentrati. Anche i miei devono avere il desiderio di fare una grande partita". Eusebio Di Francesco, alla vigilia dell'impegno al Mapei Stadium, invita la Roma a fare l'ultimo sforzo della stagione.



Capitolo formazione: "Alisson non è convocato, giocherà Skorupski. Under verrà anche se non si è allenato con la squadra. Domani farà il provino decisivo. Davanti abbiamo poche alternative, sta cercando di stringere i denti. Valutiamo anche Fazio".



Il portiere brasiliano, protagonista di un grande campionato, è nel mirino di diverse big europee: "Nel calcio non c'è nulla di definitivo. Sono convinto che Alisson rimarrà a Roma. Politano e Berardi qui? Sono giocatori di talento e ai quali sono molto legato ma non ne parlo. Anche Magnanelli è stato il simbolo del Sassuolo. Lo porterei in ogni squadra per voglia e capacità di stare sempre sul pezzo. Comunque sul mercato stiamo lavorando in simbiosi con Monchi. Questa settimana abbiamo cominciato a parlare delle scelte".



Inevitabile fare un bilancio della stagione che sta per concludersi: "Abbiamo fatto una cosa straordinaria in Champions. C'è un pizzico di amarezza per poter fare qualcosa di più. Sul campionato mi dispiace avere questo distacco da chi ci sta davanti, avremmo potuto fare meglio in termini di punti e di gol. Il risultato è comunque positivo. Dobbiamo ancora migliorare ma la bellezza di aver rivisto entusiasmo sarà una bella partenza per l'anno prossimo".



Infine un pronostico su Lazio-Inter, spareggio Champions: "Penso che siano avvantaggiati i biancocelesti. Il risultato non mi interessa onestamente".