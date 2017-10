Roma, Di Francesco: "Siamo la miglior difesa. E per lo scudetto..."

Eusebio Di Francesco vede il bicchiere mezzo pieno. La Roma batte 1-0 il Crotone e resta attaccata ai piani alti. Ecco le dichiarazioni del tecnico a Premium Sport.



"Potevamo essere un po' più determinati sotto porta considerando la mole di gioco prodotta. Vero che siamo stati un po' sfortunati, abbiamo preso due pali, quest'anno ne abbiamo presi tanti"



"Me lo auguro che ci saremo anche noi nella lotta scudetto alla fine, le partite vanno vinte anche soffrendo. Questa squadra sta crescendo dal punto di vista difensivo, penso che siamo la miglior difesa del campionato"



"L'ho detto anche tra il primo e il secondo tempo: voglio che le mezzali accompagnino di più l'azione. Va bene così adesso, vuol dire che i gol dei centrocampisti arriveranno quando serviranno, ma dobbiamo essere più incisivi".



"Ho spiegato ai ragazzi che non si vincono col budget, ma con la mentalità. Si possono vincere le partite 1-0 o 2-1 anche con le piccole, prima ero dall'altra parte e non abbiamo mai reso la vita facile alle grandi squadre"