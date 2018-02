Roma, Di Francesco: "Servono i fatti, Dzeko più convinto"

"Ho visto la squadra allenarsi bene, con il pensiero e la testa giusta. C’è voglia di riconquistare la fiducia di tutti, deve essere un punto di ripartenza". Eusebio Di Francesco prova a trasmettere così la carica alla sua Roma, alla vigilia dlela trasferta di Verona che arriva in un momento delicato, dopo la sconfitta con la Sampdoria.



Mancherà De Rossi: "Abbiamo deciso di dargli qualche giorno in più per averlo al meglio con il Benevento e non sarà convocato. Dzeko l'ho trovato molto più sereno e convinto, sono molto contento che sia finito il mercato. I calciatori devono pensare a fare i calciatori e non al mercato, la società ha scelto fortunatamente di tenere Dzeko, è davvero benvoluto, non c'è nessuna spaccatura, c'è solo voglia di riscattarsi. Ora servono realmente i fatti, abbiamo la possibilità di conquistare un posto in Champions".



"Jonathan Silva l'avevamo visto già per il mercato estivo, spero che tra 15 giorni sarà pronto. Schick è stato sfortunato: ha lavorato bene, il primo infortunio è stato quello più grave. Lunedì ricomincerà a correre. Under è in grande crescita, ora comincia a capire l'italiano e a capire quello che gli chiedo. Potrebbe giocare titolare, poi giocherà uno tra Perotti ed El Shaarawy. Le parole di Bruno Peres e Nainggolan? Noi dobbiamo fare più che parlare. Le parole mi sono piaciute tantissimo, perché se si fa parte di una squadra bisogna amarla. Ma soprattutto bisogna essere professionali in campo"