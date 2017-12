Roma, Di Francesco: "Scudetto? Per ora lasciamo stare"

Nella settimana che porta a Juventus-Roma Eusebio Di Francesco, in un'intervista a La Stampa, 'nasconde' la sua squadra: "Lo scudetto? Per ora lasciamo stare. Noi vogliamo dare fastidio: se cresceremo ancora e se passeremo esami come quello di Torino, più avanti ne parleremo. Juventus-Roma? Loro sono in crescita. La Juve è tornata cattiva e cinica, dà la sensazione di non subire mai l'avversario come nei tempi migliori: avete visto lo 0-0 con l'Inter? Non hanno vinto, ma avrebbero meritato di farlo. Sindrome da Stadium? Nessuna sindrome, anche perché io penso in positivo. E poi con la Roma è la prima volta che me la gioco là: se c'è una sindrome, per me, può essere quella che mi avvicina all'Inter per i 7 gol presi due volte con il Sassuolo".

"Questo è un campionato per certi versi inaspettato - ha continuato il tecnico giallorosso - la maggiore competitività mi stimola e credo che, per il vertice, la corsa sarà fra le prime cinque. Ci metto anche la Lazio, sebbene si sia un po' staccata. Il Napoli può vincere lo scudetto perché ha messo al centro di tutto il lavoro di squadra: si muovono meglio degli altri e a chi sostiene che la ripetitività ti rende prevedibile dico che la stessa ripetitività ti dà maggiori certezze. L'Inter può essere la sorpresa: non gioca le coppe europee ed è un vantaggio non da poco. E poi Spalletti ha una buona rosa e idee molto chiare: non si rimane imbattuti per sedici gare per caso".

Sui modelli a cui si ispira il tecnico abruzzese svela: "Di Ancelotti mi piace la pacatezza e il rapporto che sa instaurare con i suoi ragazzi, Conte dal punto di vista motivazionale è bravissimo e sul campo è un grande lavoratore: penso di pormi nel mezzo fra i due. E Allegri? Per come sa gestire uomini e situazioni è un allenatore 'europeo', viaggia con una grande consapevolezza dei propri mezzi e dal punto di vista psicologico è all'avanguardia. Il turnover? È un rischio calcolato, un modo per far sentire tutti parte del progetto. Lo faccio io, lo fa anche Allegri, anche se l'allenatore bianconero non cambia spesso perché vuole fare il fenomeno".

La gestione di Allegri del "caso Dybala" è anche l'occasione per un parallelismo con Schick, bianconero mancato in estate che sabato sera sfiderà la Vecchia Signora: "Se Allegri dice che Dybala deve crescere, pensate lui quanto deve aspettare... Patrik lo sto conoscendo, è prematuro giudicarlo. Mi ha impressionato per i suoi grandi mezzi, fisici e tecnici, ma ci vuole tempo e pazienza per diventare un campione".

Infine un messaggio in chiave futura: "Quanto pesa avere continuità di lavoro nello stesso club? Pesa moltissimo, per questo mi piacerebbe rimanere a Roma a lungo: questa società ha creato i presupposti per centrare traguardi prestigiosi. E come dice il direttore Monchi conta la fiducia, non il contratto in essere".