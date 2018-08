Roma, Di Francesco: "Ronaldo alla Juve? Nulla è deciso"

"La penso come De Rossi. Nulla è deciso o scritto". Eusebio Di Francesco non vuole mai porre limiti alla Roma: il suo desiderio è che la squadra pensi in grande, al di là degli avversari. Così, quando gli chiedono di Ronaldo alla Juve, la sua risposta è chiara: "La Juventus ha grande mentalità vincente e aggiunge un giocatore del genere, che ha la stessa mentalità vincente, soprattutto in Europa - ha spiegato al portale romeno Pro Sport -. Penso che il loro obiettivo principale sia imporsi in Champions". Lì dove la Roma ha entusiasmato la scorsa stagione: "Il Barcellona? Penso sia stata la partita perfetta. Ci sono stati altri match importanti nella mia carriera, ma nessuno come quello".



Di Francesco ha poi parlato anche di quanto accadde la scorsa estate: "Lo Zenit? Confermo che abbiamo avuto qualche discussione interessante. Mi è stato chiesto se fossi interessato, ma non volevo andare troppo lontano, era un’offerta concreta. Ma quando è arrivata quella della Roma non ci ho pensato un attimo. E’ una storia importante nata sin da quando ero calciatore".