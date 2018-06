Roma, Di Francesco rinnova fino al 2020

"La Roma è lieta di annunciare che Eusebio Di Francesco ha esteso il suo accordo con il club fino al termine della stagione 2019-20". Il comunicato sul sito del club era quello che i tifosi giallorossi aspettavano: nella sua prima annata il tecnico ha raggiunto la semifinale di Champions League e col terzo posto in campionato ha raggiunto l'obiettivo di giocare ancora nell'Europa che conta. Così si è guadagnato il rinnovo per un'altra stagione.



"Sono estremamente felice di poter continuare a vivere questa avventura con la Roma e i nostri tifosi - ha dichiarato- La fiducia che ho avvertito da parte del presidente e dei dirigenti, spero di ripagarla con una stagione ancor più entusiasmante di quella precedente".Questo il commento del patron: "La scorsa estate, quando abbiamo ingaggiato Eusebio, dichiarai che eravamo in cerca di un allenatore in grado di ottenere il massimo dalla nostra squadra e allo stesso tempo di far crescere i nostri giovani talenti. Credo che il mister sia riuscito a ottenere entrambi i risultati alla sua prima stagione sulla nostra panchina. Per noi è importante mantenere la continuità e la stabilità che Eusebio apporta al progetto. Il rinnovo del contratto che ha firmato oggi è il segno di quanto crediamo nelle sue capacità di far crescere sempre di più la Roma"