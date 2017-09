Roma, Di Francesco: "Qualcosa nella testa dei giocatori è entrato"

Secondo successo consecutivo per la Roma di Di Francesco che dopo il 3-0 contro il Verona dilaga anche a Benevento vincendo 4-0. Ecco le dichiarazioni del tecnico giallorosso ai microfoni di Premium Sport.



Sono contento della prestazione della squadra, siamo cresciuti in consapevolezza e siamo riusciti a sviluppare le mie idee di calcio. Qualcosa nella testa dei giocatori è entrato. Ma non sono del tutto soddisfatto, dobbiamo essere più determinati e precisi in certe situazioni perché ci vuole un attimo a riaprire le partite".



"La rosa è ampia e il turnover è valido, ma quando si vince. È fisiologico dover cambiare qualche giocatore, chi ha giocato a calcio lo sa e la società ha allestito una rosa ampia".



"Dzeko? Oggi si è avvicinato di più alla porta. Solo con l’Atletico ha fatto un po’ più fatica, certe partite sono più complicate di altre, ma Edin è un ragazzo molto intelligente: sa di aver sbagliato a dire determinate cose, comunque dettate dal nervosismo del momento. Sono contento anche degli esterni, io spingo molto per far sì che il gioco si sviluppi sulle fasce. La squadra, tolto qualche momento di superficialità, mi è piaciuta".



"Una menzione la vorrei fare anche per Gonalons: è un bravissimo ragazzo, che gioca più per la squadra che per se stesso, uno di quei giocatori di cui una grande squadra come la nostra ha bisogno".



"Le 9 vittorie di fila fuori casa? Non sono tutte mie, c’era Spalletti, mi fa piacere esserci arrivato, sono meno per i record e più per ottenere risultati. Se possiamo lottare per lo Scudetto? Lo dirà il campo. Questa squadra all’inizio doveva lottare per il tricolore, poi dopo due partite per il quarto posto. Le chiacchiere le porta via il vento, dobbiamo fare gare concrete come quella di oggi".