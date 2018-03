Roma, Di Francesco: "Perotti e De Rossi out, gioca Gonalons"

L'emozione per il sorteggio dei quarti di Champions League contro il Barcellona è ancora viva, ma la Roma deve rituffarsi sul campionato e concentrarsi sulla trasferta di Crotone, match per cui Di Francesco si dimostra fiducioso: "Stiamo bene e siamo carichi, abbiamo voglia di mantenere il terzo posto in classifica - ha detto nella conferenza stampa della vigilia il tecnico giallorosso, che poi ha dato importanti indicazioni di formazione - Perotti non sarà convocato per un fastidio muscolare, mentre Florenzi ha recuperato. El Shaarawy sta bene e vuole tornare a fare la differenza come faceva ad inizio hanno, spero che in questa partita ritroverà il gol. A centrocampo giocherà Gonalons al posto di De Rossi, mentre a destra sono indeciso perché ho tre opzioni: Under, Schick e Gerson".

"Tutte le gare sono importanti, la nostra Champions del futuro passa anche da Crotone, squadra che quest'anno si sta riproponendo - continua Di Francesco cercando di parlare solo della sfida coi calabresi - Hanno caratteristiche particolari ed è un campo difficile, dobbiamo prendere la sfida con le molle, anche se è normale che si parli di Barcellona non dobbiamo pensarci". Poi però di Barcellona si parla eccome: "Anche noi abbiamo accolto il sorteggio col sorriso, il fatto di essere ai quarti è motivo d’orgoglio. Avremo di fronte la squadra più forte al mondo con il giocatore più forte al mondo, loro sono contenti di averci trovato ai quarti e noi siamo contenti di fare una sfida così".

"Le entrate della Champions la rassicurano per il mercato estivo? Ben vengano gli introiti, i quarti di finale sono una bella notizia per tutti. Dà forza alla squadra e alla società e può essere una spinta per altri giocatori per venire alla Roma e questo è sicuramente un aspetto positivo. Tanti vorrebbero essere al nostro posto, dobbiamo essere orgogliosi di quello che abbiamo fatto e ci dobbiamo credere perché siamo qua e abbiamo l’obbligo di crederci".