Roma, Di Francesco: "Ostruzione su Strootman, forse vedo un altro calcio"

Eusebio Di Francesco commenta così il pareggio contro la Sampdoria: "Avessimo perso sarebbe stata una sconfitta immeritata perché la squadra è andata in svantaggio in una situazione irregolare. Ho detto ai ragazzi che se giocheremo così andremo a riprenderci quello che abbiamo lasciato per strada" le parole a Premium Sport.



Il tecnico della Roma chiede qualcosa in più sotto il profilo della concretezza: "Dobbiamo migliorare sotto porta anche perché noi vogliamo sempre essere propositivi, vogliamo sempre dare spettacolo, attaccare sempre e se segni dai ancora più spettacolo se non segni rischi di passare per fesso. Ma sono molto contento per il ragazzo entrato, Antonucci, e per la prestazione della squadra".



Inevitabile commentare la situazione di Dzeko: "Si è messo a completa disposizione nonostante tutte le voci di mercato, è un giocatore che si vede poco a volte ma c’è sempre. Il suo destino è una scelta della società, io fino a quando avrò a disposizione il giocatore lo farò giocare perché mi ha dimostrato sempre professionalità e attaccamento. Prima però finisce il mercato e prima ritroveremo il vero Dzeko anche se la sua disponibilità è sempre la stessa".



Di Francesco analizza la situazione che ha coinvolto Strootman: "Questa è ostruzione perché la palla passa ma il difensore è rimasto fermo. Il guardalinee ha alzato la bandierina per indicare il rigore e non è stato preso in considerazione. Il VAR deve tutelare le squadre ma va visto in maniera omogenea e deve essere per tutti uguale. Se questa non è ostruzione allora non ci capisco niente e vedo un altro calcio". Quale il bilancio sul VAR? "Ha portato a meno proteste e a meno espulsioni, per quanto riguarda gli episodi si continua a sbagliare quindi non sono favorevole da quel punto di vista".