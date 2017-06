Roma, Di Francesco: "Occasione unica, sono pronto"

Eusebio Di Francesco sereno alla presentazione come nuovo allenatore della Roma: "Questa è un'occasione unica per me e sono pronto e felice di raccoglierla. Un ringraziamento alla società per la fiducia ma anche al Sassuolo per l'affetto che mi ha dato".



Di Francesco punta forte sui tifosi: "Avendo vissuto questo pubblico, so che è fondamentale, voglio portare grande senso di appartenenza alla maglia, cosa fondamentale per compattare l'ambiente. Questa squadra ha giocatori importanti, ha una rosa top". Difficile fare meglio di Spalletti? "Parliamo di giocatori che hanno fatto 87 punti, battendo tanti record. Ma sono qui per fare qualcosa in più e raggiungere nuovi traguardi. Partirò dal 4-3-3 ma possiamo adattarci al 4-2-4 o al 4-2-3-1, Strootman e Paredes ideali per questi moduli. Non sono spaventato dai tanti allenatori cambiati qui, trasmetterò entusiasmo magari facendo divertire la gente".



Idee chiare sui singoli: "De Rossi il mio punto di riferimento, la prima persona che ho chiamato. Tanta fiducia in Bruno Peres mentre Florenzi è un giocatore che voglio allenare prima di identificarlo in un ruolo. Nainggolan da mezz'ala può fare 18 gol".



Sull'ambiente che si dice difficile: "Non mi pongo problemi, ci saranno momenti facili e difficili ma sono sereno nell'affrontare questa avventura. Sarei molto contento di lavorare con Totti". Qualche dichiarazione di mercato: "Berardi ottimo giocatore ma non significa sia un nostro obiettivo. L'acquisto di Moreno condiviso con Monchi, stiamo formando una squadra molto forte. Nel 4-3-3 chiedo molto agli esterni e alle mezz'ali, abbiamo necessità di giocatori di qualità".