Roma, Di Francesco: "Non mi pare che qui si sia vinto tanto"

La rincorsa della Roma continua e viverla dopo aver conquistato gli ottavi di Champions da prima del gruppo ha un altro effetto. Eusebio Di Francesco resta cauto sugli obiettivi giallorossi e alla viglia del Chievo ha soprattutto una preoccupazione.



"Il Chievo è ostico e lo sa anche il Napoli. Mi aspetto una partita difficilissima, dobbiamo confermare quanto di buono fatto fino ad ora. Non dobbiamo abbassare la guardia, tutti devono sentirsi titolari e concentratissimi per questo non darò la formazione. Giocheranno Dzeko e Kolarov? Vedremo, potrebbero rigiocare. Non c’è il pensiero di dover fare per forza la turnazione. Cinque giorni ti permettono di recuperare meglio, devo valutare Florenzi e Perotti, molto probabilmente Bruno Peres giocherà titolare. Gli altri si sono allenati tutti al meglio. Schick è pronto per giocare dal 1' ed è una notizia. Non so in che ruolo".



"A che cosa può ambire la mia Roma? Essere competitivi a livello strutturale è la base per una squadra importante, bisogna partire dalle infrastrutture. Condivido il pensiero del presidente. Siamo in crescita ma dobbiamo ancora dimostrare tanto. Abbiamo fatto risultati importanti ma non bastano per diventare forti a livello italiano e internazionale. Siamo sulla strada giusta ma non dobbiamo fermarci. Tanti giocatori ambiranno a venire alla Roma, i rinnovi non mi meravigliano. Sono molto integrati nel progetto e credono nella crescita di questa squadra e credono di poter portare a casa qualcosa di veramente importante. Cosa è piaciuto a Monchi di me? Non me l’ha mai detto. Credo che cercasse un allenatore con un metodo, non uno che ne dice tante e ne fa poche".



"Io non parlo di scudetto e Allegri parla di Roma? Lui può parlare benissimo delle altre, le vince tutte, mentre non mi pare che qui a Roma si sia vinto tantissimo negli ultimi anni. Se non sono cauto io chi lo deve essere? Chi è che non vorrebbe vincere qualcosa di importante? Per questo è ancora presto, dobbiamo migliorare in tanti aspetti. Se fossimo primi come l’Inter potremmo parlare in maniera diversa, ma noi siamo dietro e stiamo rincorrendo. L’anno scorso la Roma ha rincorso tanto in un campionato strepitoso che ha portato un ottimo secondo posto ma non si è vinto niente alla fine. Sono giustamente cauto, noi dobbiamo infiammare la gente con le prestazioni e la voglia di voler far sempre gol e vincere tutte le partite".