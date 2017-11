Roma, Di Francesco: "Non mi accontento. Scudetto? Monchi ha ragione"

Un altro esame. Domato il Chelsea in Champions con un netto 3-0, la Roma si rituffa sul campionato: domenica alle 15 i giallorossi saranno di scena al Franchi contro la Fiorentina. Ecco le parole di Eusebio Di Francesco alla vigilia



"Nell'ultimo mini-ciclo ho visto grande compattezza, dobbiamo continuare così ma tante cose le possiamo migliorare. Sono comunque soddisfatto di ciò che ha fatto la squadra, ma non mi accontento. Nello spogliatoio l'entusiasmo dà grande consapevolezza, ma non deve darci presunzione. Questo ho cercato di trasmettere ai ragazzi. Voglio determinazione come con il Chelsea".



"Scudetto? Monchi ha detto bene, dobbiamo recuperare e dovremo vincere anche a Firenze. Il fatto di essere lì con una partita in meno è un buon segno. La gara col Napoli è stata importante, ha fatto capire che anche con le grandi squadre è fondamentale andare nella metà campo avversaria, cosa successa anche con il Chelsea. Dzeko in calo? Le grandi squadre devono saper vincere anche se gli attaccanti non segnano. Di Edin sono molto contento di come sta lavorando con la squadra, è determinante per il nostro gioco, la sua aggressione è fondamentale. I gol arriveranno".



"Emerson sarà convocato per la prima volta, è pronto per venire in panchina e sono molto contento. Spero di recuperare De Rossi. Nainggolan? Per me è una mezzala di grande qualità, per me fa il numero 10 da mezzala. Se dovessi dare delle maglie lui prende il 10. Di occasioni ne ha avute per fare gol anche se ne sta facendo pochi. El Shaarawy? Quando l’ho messo a destra con l’Inter non poteva giocare, dopo il Chelsea può farlo alla grande. Significa che sta crescendo, ma può fare ancora meglio. Sono contento ma non mi accontento.".