Roma, Di Francesco: "Non dobbiamo affollare la rosa. Servono i giocatori giusti"

Eusebio Di Francesco traccia le 'linee guida' del mercato dopo il 4-2 al Barcellona in International Champions Cup. "Non dobbiamo affollare la rosa, bisogna essere intelligenti in quello che facciamo, il ds Monchi non dorme. L'ho rivisto oggi, dopo tanto tempo, ed era stanco, perché sta lavorando tantissimo. Ci stiamo guardando attorno, ma gran parte della squadra c'è" evidenzia l'allenatore della Roma.



"Abbiamo fatto valutazioni a 360 gradi senza avere grandissima fretta - ha precisato Di Francesco - anche perché il mercato chiude tra un po'. Io non voglio avere 30 giocatori, diventa difficile poi. Bisogna avere i giocatori giusti, in modo che tutti possano avere la possibilità di esprimersi".



Tra i marcatori dei blaugrana spicca il nome di Malcom, andato a un passo dalla Roma, prima di preferire la Catalogna: "L'ho vissuta con grande tranquillità, è un ottimo giocatore e, se l'ha preso il Barcellona, significa che avevamo visto bene anche noi. Buona fortuna a lui, anche se io sono contento di quelli che ho. Se ha scelto il Barcellona non possiamo farci niente".



Infine, sul match: "Dobbiamo lavorare ancora di squadra. Siamo solo a fine luglio, la nostra condizione non è ottimale. Loro dal punto di vista fisico erano più brillanti, li abbiamo subiti. Sono sereno, se la mia squadra ore fosse brillante sarei più preoccupato. Sono contento per la prestazione. Credo che possiamo ancora migliorare alcune scelte tattiche. A inizio secondo tempo eravamo sporchi nel palleggio, cercavamo poco la verticalità, cosa che poi abbiamo ricominciato a fare con tutti i cambi".