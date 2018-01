Roma, Di Francesco: "Nainggolan non sarà convocato"

Dopo un periodo non proprio felice sul campo e le polemiche derivate dal video di Capodanno di Nainggolan, Di Francesco si è presentato nella conferenza di vigilia della sfida con l'Atalanta anticipando i giornalisti: "Parlo io di Nainggolan prima che me lo chiediate, così poi parliamo della partita che è più importante. Con la linea impostata dalla società, condivisa e accettata da me e dallo stesso Radja, il giocatore domani non sarà convocato. Questo si lega a un modo di fare che deve essere continuativo per chi rappresenta la Roma e commetta questi errori. Sono inaccettabili e non saranno più accettabili. Chiunque sbaglierà pagherà in questo modo. I pensieri generali poi non mi interessano, dico solo che Radja non sarà convocato".

Il discorso si sposta poi sull'Atalanta: "Hanno fatto una grande impresa a Napoli, ma avevano avuto una battuta d’arresto prima col Cagliari. È la squadra peggiore che possiamo incontrare in questo momento in cui facciamo fatica. Abbiamo un solo modo, compattarci con determinazione e cercare di fare tre punti contro una squadra che ha dato filo da torcere a tutte le big. Hanno grande fisicità e entusiasmo, ma perché non dovremmo averli anche noi? Abbiamo la possibilità di essere a 6 punti dalla vetta con la partita da recuperare e allo stesso tempo cercare di portare avanti il nostro cammino mentre le altre possono anche inciampare. Dobbiamo vincere questa partita contro una squadra forte, avremo il sostegno della nostra gente. La Roma ha vissuto momenti peggiori".

"Il problema attacco? Ce lo portiamo sempre dietro, a dare risposta ogni giorno sembra di attaccarmi a qualcosa che non c’è. Ho i dati di questo campionato che sono importantissimi. Quello più preoccupante ora è che siamo settimi per gol fatti. Dobbiamo solo cercare di buttarla dentro ora, abbiamo creato davvero tanto ma non siamo stati per niente bravi nel finalizzare. Se il Napoli ha fatto quasi il doppio dei nostri gol vuol dire che dobbiamo migliorare. Il campo darà la risposta giusta, mi auguro già da domani".

Domani, però, mancherà anche capitan De Rossi ("Non sarà convocato, ha provato a rientrare con la squadra ma si è riacutizzato un problema che aveva avuto in settimana"), ma la cosa più importante per Di Francesco è la mentalità: "Non si costruisce solo nei momenti positivi, si acquisisce anche nei momenti negativi. È il periodo peggiore nei risultati da quando sono qui. Dire che emotivamente si è mollato qualcosina può anche essere, magari anche inconsciamente. Dobbiamo essere tutti bravi a riportare questa squadra ad avere l’attenzione e l'applicazione che avevamo prima. Manchiamo in alcuni particolari dove prima non sbagliavamo. Il confine tra vincere e perdere è sottile, col Sassuolo abbiamo subito gol quando potevamo raddoppiare. Ora dobbiamo essere incudine, silenzio e lavorare per portare a casa domani i tre punti".