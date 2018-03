Roma, Di Francesco: "Nainggolan in dubbio, volevo Balotelli"

Vigilia di Napoli-Roma, per Eusebio Di Francesco è un altro esame durissimo dopo la sconfitta col Milan. Ecco le principali dichiarazioni del tecnico giallorosso in conferenza stampa.



"Quel secondo tempo dell'andata ci ha portato a fare grandi partite. Dobbiamo rimanere in partita con continuità, davanti abbiamo una squadra in grande condizione psicologica e fisica. Nainggolan deve recuperare dalla botta ai denti, decideremo se utilizzarlo. Pellegrini è a disposizione. Abbiamo le potenzialità per far bene nonostante la classifica non dica questo".



"Io e Sarri non abbiamo lo stesso percorso, lui è passato da gioie ed esoneri, poi è diventato tra i migliori allenatori in circolazione con le qualità che aveva prima. La sua filosofia e la sua mentalità l’hanno portato verso una squadra che è nata per il 4-3-3. È stato bravo a fargli capire le due fasi. Ma noi contro le prime sette abbiamo bisogno di fare risultati per riprenderci il posto in Champions. È fondamentale affrontare queste partite con determinazione, aver fatto pochi punti con quelle davanti ci sta togliendo qualcosa. Dobbiamo provarci".



"Non diamo continuità ai movimenti, se non volessero fare i movimenti che gli chiedo non li farebbero dall’inizio. Dobbiamo crescere sull’aspetto mentale, alle prime difficoltà perdiamo il filo conduttore. Il campo darà le risposte, ultimamente usciamo dalla partita alle prime difficoltà. Abbiamo poche volte ribaltato il risultato, questo è un segnale e io devo essere ancora più attento in questo senso".



"Confondete la disponibilità e l’educazione con la poca personalità, la capacità di non saper interagire. La condivisione è importante, è credere di più in quello che si fa. Credo in un gioco, quando parlo con i ragazzi ascolto, qualcuno ha scritto bene che ascolto e decido io. Ascolto anche voi. Deciderò sempre io e i giocatori faranno sempre quello che dico, nel momento in cui non vedo risposta sono il primo a salutare".



"Balotelli? ​Sì che lo allenerei. Vi do un aneddoto: volevo portarlo al Sassuolo, poi non abbiamo trovato le condizioni. È un calciatore stimolante e con grandi mezzi".