Roma, Di Francesco: "Mi girano le scatole per il gol subito"

Eusebio Di Francesco si gode la vittoria della Roma sulla Spal e bacchetta un po' la squadra, Manolas in primis, per il gol subito. Ecco le dichiarazioni a Premium Sport.



"Possiamo dirne tante anche noi in termini di arbitraggi - spiega Di Francesco riferendosi alle lamentele della Spal, con Semplici che è rimasto polemicamente in silenzio dopo la partita -, abbiamo tirato 37 volte in porta, tre gol sono pochi per quello che abbiamo creato. Mi girano le scatole per il gol preso, ogni domenica regaliamo una piccola ingenuità. Queste piccole disattenzioni vanno evitate, si può evitare di sfiorare l'avversario spalle alla porta"



"Contava vincere e prepararsi al meglio per la partita di martedì col Qarabag, l'approccio è stato ottimo. Gonalons l'ho tolto perché era ammonito, Schick è entrato bene in partita, ha avuto un paio di chance, il talento si vede. Under non fa ancora le scelte giuste, fa sempre un tocco in più. La squadra comincia ad essere consapevole nei propri mezzi: per restare attaccati al carro bisognava vincere, quello che mi ha dato più fastidio è aver subito quel gol".