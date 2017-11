Roma, Di Francesco: "Mai un pareggio, Nainggolan anche all'80%

Eusebio Di Francesco ha le idee chiare sul derby: "Non dirò mai ai miei giocatori che mi va bene un pareggio, abbiamo intrapreso una strada che non voglio cambiare neanche per un match così delicato. Non faccio promesse ma una bella partita sarebbe doverosa nei confronti di questo pubblico: bisogna tirare fuori tutto".



Il tecnico della Roma affronta i due casi più spinosi: "Su Nainggolan deciderò entro sabato perché anche all'80% può essere importante mentre Schick non è ancora pronto. Patrik è alle prese con questa fibrosi, pericolosa e che gli provoca difficoltà anche emotive: ho chiesto io ai medici di ridarmelo solo quando sarà al top". Kolarov sarà un ex: "Lui è forte, sono sicuro che affronterà la partita nella maniera giusta".



Tanti complimenti per gli avversari: "Hanno grandi qualità, ripartono in verticale e Immobile sa attaccare bene lo spazio: è la loro arma in più. Inzaghi bravo per come gestisce gruppo e ambiente, abbiamo similitudini motivazionali ma non tattiche". Inevitabile parlare anche di Italia: "Io al posto di Ventura forse mi sarei potuto dimettere ma è più importante capire i piani federali, bisogna creare maggiori infrastrutture e lavorare meglio con i giovani".