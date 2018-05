Roma, Di Francesco: "La Juve fa i fatti, noi siamo in ritardo"

La Juve ha le mani sullo scudetto, la Roma sulla qualificazione in Champions. Eusebio Di Francesco, però, non ha alcuna intenzione di accontentarsi alla vigilia della grande sfida dell'Olimpico: "È una partita delicata. Abbiamo ancora un obiettivo importante e vogliamo mantenere il terzo posto. Come si riduce il gap con la Juve? Dobbiamo dare continuità a un certo tipo di squadra. La Juve ha continuità e abitudine a vincere, la Roma è sempre stata dietro e non è che arrivo io e trovo la medicina per risolvere il problema. Dovremo rinforzarci dove siamo deficitari ma qualche passo avanti l’abbiamo fatto, anche su come abbiamo trattato le partite".



"Questa partita è più per noi stessi, per una mentalità interna: è giusto ambire sempre a vincere. Troviamo una squadra con entusiasmo e leggerezza perché ha le mani sullo scudetto. L’anno scorso hanno perso qui ma non avevano grande determinazione. Hanno la facilità di affrontare determinate partite. Alisson, Dzeko, Florenzi, Kolarov, De Rossi e El Shaarawy. Il resto vediamo. In casa abbiamo subito troppe sconfitte. L’Olimpico deve tornare fortino, la Juve costruisce tantissimo in casa. Spero che in futuro e anche domani miglioreremo il rendimento interno. Fuori casa ha fatto la differenza il rendimento della difesa".



"Sì può dire che è cresciuta sotto tanti punti di vista. In campionato siamo in ritardo e in Champions abbiamo fatto meglio. Abbiamo ancora tanto da fare, loro sono una squadra che non muore mai, sono rimasti sempre sul pezzo parlando meno e facendo tanti fatti. Mercato? I conti non li faccio io. Noi dobbiamo ambire a fare sempre meglio. Lo possiamo fare e dobbiamo ambire a migliorare in campionato e rifare in Champions tutto al meglio".