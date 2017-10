Roma, Di Francesco: "La fortuna ci gira contro"

Eusebio Di Francesco ha il tono di voce basso: la sua Roma ha perso 1-0 col Napoli lo scontro di alta classifica e si allontana così dal vertice della classifica. Ecco le dichiarazioni del tecnico giallorosso a Premium Sport: "È stata una partita in cui il Napoli ha fatto meglio nel primo tempo, nel secondo tempo ho cambiato qualcosina, siamo tornati all'origine. Ci siamo divisi il possesso, siamo stati poco bravi nell'andare a riprendere la partita".



"Con l'Inter domini 70 minuti e poi vincono loro, le partite si possono vincere anche nel finale, a noi è mancato il guizzo. In questo momento abbiamo un po' troppe assenze per poter cambiare la partita in corsa: sono contento di come la squadra ha reagito. Dal mio punto di vista abbiamo avuto un po' troppo rispetto. Troppi infortuni? Non dipendono solo da me, a volte è una casualità, altre dipende dalle nazionali"



"Ho voluto accontentare alcuni sulla posizione di Nainggolan (schierato trequartista, n.d.r.) visto che tutti mi dicevano di metterlo in quel ruolo... A parte gli scherzi, volevo preparare la partita in un certo modo, ma sono venute a mancare alcune catene nel primo tempo. Fazio fuori? Ha fatto un solo allenamento con noi, ha dovuto fare tre voli per tornare dall'Ecuador. I pali? La fortuna ci è girata contro, prendere ogni volta 2-3 pali non è facile".