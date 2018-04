Roma, Di Francesco: "La colpa non è solo di Schick"

Sul banco degli imputati finisce Patrik Schick e ancora una volta Eusebio Di Francesco è costretto a fare l'avvocato difensore. Poi il tecnico della Roma se la prende più che altro con tutta la squadra per il pari di Bologna. "Oggi non è colpa solo di Schick, abbiamo creato molte occasioni ma ci siamo disuniti dopo il gol del Bologna. Tutti noi ci aspettiamo tanto da Schick, deve essere più cattivo e magari gli servirebbe un gol per dargli forza, se Strootman avesse segnato sul suo assist avremmo parlato di un’altra partita".



"Nel primo tempo abbiamo colpito un palo, fatto altri due tiri, però ci siamo intestarditi nel fare un possesso palla sterile, dovevamo dare più ampiezza come fatto nella ripresa. Quando si gioca da una parte all’altra, bisognava forzare qualche giocata, osare. Questo ci è mancato in un certo momento della gara, nessuno che allungasse, tutte situazioni che abbiamo cercato di sistemare".



"Nel primo quarto d’ora abbiamo fatto benissimo, poi abbiamo preso gol su un tiro dalla distanza ma ci sta. Il Bologna si è difeso a spada tratta, noi dovevamo fare di più. Non si può pensare di prendere gol e non reagire, il Bologna dopo si è messo come voleva, tutti dietro e contropiede. Qualcosa abbiamo rischiato ma abbiamo preso gol quando tutti i nostri erano dentro l’area, la reazione c’è stata ma non è stata immediata".



"Dopo il gol abbiamo avuto 3-4 situazioni in cui potevamo fare meglio, se avessimo vinto staremmo parlando in maniera differente ma il mio pensiero non cambia sulla prestazione: dovevamo creare più situazioni, dobbiamo lavorare e migliorare. Dovevamo sfruttare meglio qualche soluzione, anche da calcio piazzato, possono determinare una gara".